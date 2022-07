Dumfries in orbita Chelsea, l’Inter individua due alternative – SM

Denzel Dumfries resta nel mirino del Chelsea (vedi articolo). Consapevole di poterlo vedere partire, l’Inter corre ai ripari e – come riporta Sport Mediaset – individua i due sostituti per poter rimpiazzare una sua eventuale partenza.

DOPPIA POSSIBILITÀ – Resta pressante la necessità per l’Inter di mettere a bilancio una cessione importante in questo calciomercato. Il sacrificato sembrava dover essere Milan Skriniar, in direzione PSG. Ma, complice anche il naufragare della trattativa per Gleison Bremer (poi finito alla Juventus), lo slovacco è sempre più destinato a rimanere in nerazzurro. Ecco che, allora, il nome in uscita potrebbe essere quello di Denzel Dumfries. La richiesta si aggira attorno ai 40 milioni di euro, con il Chelsea interessato a chiudere l’operazione per l’esterno olandese. Tanto che gli uomini mercato nerazzurri hanno già individuato due possibili alternative per sostituirlo: Odriozola del Real Madrid (lo scorso anno alla Fiorentina, in prestito) e Singo del Torino.

Fonte – Sport Mediaset