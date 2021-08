Dumfries ora prima scelta Inter. Nandez, nervovismo Cagliari – Sky

Dumfries passa in pole position per diventare il prossimo laterale dell’Inter. Luca Marchetti di Sky Sport, dopo essersi soffermato sull’attacco (vedi articolo), fa notare come il Cagliari si sia irrigidito per Nandez.

DUMFRIES SCALA – Non solo punte per l’Inter. Così Luca Marchetti: «L’Inter ha necessità di mettere a posto la fascia destra. Non si è parlato di alternative: si parlava di Nahitan Nandez, che a destra è adattato perché nasce come interno. Un giocatore diretto, ma un comportamento (vedi articolo) che non aiuta a oggi la sua cessione. Il Cagliari è molto innervosito, dopo che non è partito per andare a fare l’amichevole. Al di là delle promesse c’è sempre il modo giusto per farlo. Magari avrà ragione, perché gli è stato promesso di essere ascoltato, ma c’è sempre stato un dialogo aperto seppur oscillante fra Cagliari e Inter. Il Cagliari ha detto che vende Nandez ma a determinate condizioni, che non si sono verificate. Quest’anno ci vuole pazienza, ma non ci sono soldi. L’Inter ha avuto, fino a poco fa, un problema insormontabile: i soldi non li aveva proprio. Se il Cagliari chiede quattro milioni per il prestito e l’Inter può offrirne due l’operazione non può farla. In questo momento credo che il primo nome sia Denzel Dumfries. L’hanno seguito da tempo, ora ha la possibilità economica di andarlo a prendere, pur sapendo che spenderà solo una parte dei soldi di Romelu Lukaku».