Dumfries opzione Inter? Sul mercato: «Vediamo dopo gli Europei»

Dumfries è uno degli ultimi nomi accostati all’Inter (vedi articolo). Il terzino destro del PSV Eindhoven ha segnato in entrambe le partite dell’Olanda agli Europei, contro Ucraina e Austria, vincendo anche il premio di Star of the Match. Sul mercato, in giornata, ha voluto glissare.

SI MUOVE? – Denzel Dumfries può lasciare il PSV Eindhoven per quindici milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria. Il terzino destro dell’Olanda, classe ‘96, risulta essere monitorato soprattutto da Inter e Bayern Monaco. Sul tema mercato, però, rinvia il discorso: «Non ci sto pensando, per il momento. Mi concentro sugli Europei, poi vediamo che cosa succederà dopo».

Fonte: NOS