Dumfries, oggi niente Champions League con il PSV? Permesso accettato – CdS

Dumfries, che resta la priorità sulla fascia destra per l’Inter, oggi ha chiesto di non giocare la gara d’andata del terzo turno preliminare di UEFA Champions League contro il Midtjylland di stasera.

NIENTE CHAMPIONS – Dumfries secondo il “Corriere dello Sport” oggi ha chiesto di non scendere in campo per la gara d’andata del terzo turno preliminare di UEFA Champions League contro il Midtjylland e il PSV lo ha accontentato. Il calciatore spinge per una cessione, ma è consapevole che l’Inter non può spendere direttamente tutta la cifra richiesta dal club olandese, e preferirebbe quantomeno un prestito. Il ragazzo sta facendo la sua parte, ma se il PSV non accetterà la formula nerazzurra o Raiola si inventerà qualcosa o la strada resta in salita.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

