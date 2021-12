Dumfries obiettivo Real Madrid ma in Spagna cambiano ruolo dell’olandese

Denzel Dumfries, terzino destro olandese dell’Inter, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid ma un “dettaglio” non torna.

DUMFRIES – Secondo quanto riportato da Sport.es, il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Denzel Dumfries per rinforzare… “la corsia mancina di Carlo Ancelotti“. Il terzino (destro) dell’Inter sarebbe quindi considerato come “priorità” da parte della direzione sportiva dei Blancos come rinforzo per la fascia (sinistra). Infatti viene sottolineato anche che Mendy è un giocatore indiscutibile, mentre è più che probabile la partenza di Marcelo (in scadenza di contratto a giugno 2022) a fine stagione. Sia Mendy che Marcelo sono terzini sinistri. Cambio di ruolo quindi per il laterale olandese nerazzurro?

Fonte: Sport.es