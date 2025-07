Dumfries, non solo nuove tempistiche: spunta altro retroscena – Sky

La clausola di Denzel Dumfries, come già sostenuto, non scadrà il 15 luglio (vedi ultimi aggiornamenti). Ma oltre a questo spunta un nuovo retroscena sul rinnovo con l’Inter arrivato a novembre.

RETROSCENA CLAUSOLA E RINNOVO – Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter non sembra così certo. Infatti, sul giocatore dell’Olanda pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Una cifra che può ingolosire diversi club in giro per l’Europa, soprattutto in Premier League, meta preferita del laterale olandese se un giorno dovesse lasciare Milano. Occhio infatti al Manchester City di Guardiola, ancora alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo l’addio di Kyle Walker al Burnley e con il solo Rico Lewis come terzino di ruolo. Più l’adattato Matheus Nunes. Dumfries ha rinnovato il suo contratto a novembre e Matteo Barzaghi, sul proprio account X, ha rivelato un altro retroscena non proprio banale. Ecco cos’ha detto il giornalista di Sky Sport: «Non ero a conoscenza della clausola fino a pochi giorni fa. Mea culpa. Devo aggiornare e dire che senza di essa non ci sarebbe stato il rinnovo e si sarebbe rischiato di perdere Dumfries a 0». Quindi, la clausola inserita nel contratto è stato praticamente fondamentale per non rischiare di perdere il giocatore da free agent. E quindi il suo futuro, almeno fino al 31 luglio, è clamorosamente in bilico.