Dumfries, non solo il Chelsea: altre due squadre interessate – CdS

Dumfries rischia di trasformarsi in un uomo mercato per il 2023, per la felicità della società Inter che può incassare ma non certo di Inzaghi che dovrebbe sostituirlo. Stando al Corriere dello Sport non c’è solo il Chelsea (vedi articolo).

ASTA IN VISTA? – L’Inter ha chiuso alla cessione di Denzel Dumfries a gennaio, ma a fine stagione la situazione sarà differente. Bisogna capire se il Chelsea attenderà, avendo ora l’urgenza per l’infortunio di Reece James, ma sull’olandese ci sono anche altri club. Il Corriere dello Sport fa i nomi di altre due squadre della Premier League, ossia il Manchester United e il Tottenham. Proprio dagli Spurs arriva il nome di uno degli eventuali sostituti di Dumfries, Emerson Royal, perché già seguito ai tempi del Barcellona. Il brasiliano però a Londra è stato finora un flop abbastanza grosso, mai entrato in sintonia con Antonio Conte. Per Tajon Buchanan del Club Brugge (più offensivo di Dumfries) il problema per l’Inter è il costo: ora vale venti milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno