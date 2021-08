Dumfries non gioca col PSV, che dilaga comunque in Champions League

Dumfries è uno dei nomi che si fanno per la fascia destra dell’Inter, e la possibilità che lasci il PSV Eindhoven è alta. Era previsto (vedi articolo) che non giocasse oggi in Champions League, ma nonostante ciò gli olandesi hanno stravinto.

VITTORIA NONOSTANTE L’ASSENZA – Nel PSV Eindhoven che ha battuto 3-0 il Midtjylland poco fa, nell’andata del terzo turno di qualificazione di Champions League, non c’era Denzel Dumfries. Nemmeno in panchina. Non si tratta certo di una novità, perché era previsto da qualche giorno. Tuttavia, dato che la società ha fatto capire come la possibilità di una cessione ci sia (vedi articolo), è un dato da segnalare. Gli olandesi, pur senza il laterale destro, hanno ipotecato la qualificazione ai play-off, dove la vincente sfiderà una tra Spartak Mosca e Benfica (domani alle 19 l’andata). Dumfries continua ad allenarsi da solo, non in gruppo, in attesa di capire se il suo futuro sarà all’Inter o altrove: difficile sia ancora al PSV Eindhoven.