Dumfries il nome per il tesoretto Inter, ma col Chelsea forbice ampia − Rai

Dumfries è uno dei giocatori dell’Inter ad avere avances dall’estero. Il Chelsea ha messo gli occhi sul laterale olandese ma la distanza tra domanda e offerta rimane notevole

TESORETTO − In casa Inter, non si dimenticano i 60 milioni di positivo per il bilancio. Questo il punto di Marco Conterio durante ‘Calcio Totale’ su Rai 2: «L’Inter ha tante questioni aperte con ben 11 giocatori in scadenza nel 2023. Ma la questione fondamentale rimane una: rientrare dei 60 milioni di euro entro il 30 giugno 2023. Tra i giocatori più gettonati per riuscire a monetizzare bene i nomi sono sempre gli stessi: Milan Skriniar e Denzel Dumfries. Il Chelsea offre 30 milioni, ma l’Inter vuole 50. Forbice ampia, dunque, piuttosto ampia».