Dumfries-Manchester United aiuta il Barcellona? Le possibili cifre

L’eventuale arrivo dell’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, al Manchester United potrebbero aiutare il Barcellona per un giocatore dei Red Devils.

OPPORTUNITÀ – Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona segue la situazione relativa a Diogo Dalot. Il terzino portoghese può essere un’opportunità di mercato per il Club blaugrana, anche se il Manchester United farà scattare la clausola di rinnovo unilaterale per una stagione.

CESSIONE – I Red Devils stanno lavorando per Denzel Dumfries e, nel caso in cui l’operazione di mercato andasse in porto, l’arrivo dell’olandese potrebbe facilitare la cessione dell’esterno lusitano.

OPERAZIONE – Nelle prossime settimane il terzino parlerà con lo United per trattare un rinnovo a lungo termine, ma se non si troverà in accordo, sarà messo sul mercato e, nel caso in cui le cifre saranno interessanti, la Società catalana potrebbe provare a portare in porto l’operazione.

CIFRE – L’eventuale arrivo di Dumfries ai Red Devils complica la situazione per Dalot. L’esterno dell’Inter costerebbe 55 milioni di euro circa al Manchester United e sarebbe terzino destro titolare. L’olandese piace molto a ten Hag ed è chiaro che Dalot resterebbe allo United solo mantenendo il ruolo da titolare nella squadra inglese.

