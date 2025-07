Dumfries lontano dall’Inter? Il futuro tra clausola e il cambio di agente

Il futuro di Denzel Dumfries resta sospeso, in attesa che qualcuno decida di fare il primo passo. L’esterno olandese è infatti legato all’Inter da un contratto valido fino al 2026, ma rappresenta uno dei giocatori più in bilico in casa nerazzurra in questa finestra di mercato estiva.

VIA DALL’INTER? – A rendere la sua posizione particolarmente delicata è la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida solo fino al 15 luglio e attivabile esclusivamente da club esteri, in un’unica soluzione. Una clausola che, se da un lato garantisce una valutazione economica certa per un breve periodo, dall’altro espone l’Inter al rischio di perdere un titolare senza possibilità di trattativa. Nonostante la situazione sia chiara, a Viale della Liberazione non sono ancora arrivate offerte ufficiali, né segnali concreti da parte di club pronti a esercitare la clausola. Tuttavia, il nuovo agente del giocatore, Jorge Mendes, sta lavorando per trovare una destinazione gradita al suo assistito. In particolare, il potente procuratore portoghese avrebbe proposto Dumfries al Barcellona, che ha mostrato interesse ma al momento non sembra intenzionato a investire subito.

INTERESSE EUROPEO – Oltre al Barcellona, anche alcuni club di Premier League hanno chiesto informazioni sull’esterno ex PSV Eindhoven, apprezzato per la sua forza fisica e la capacità di incidere in fase offensiva. In casa Inter, la sensazione è che qualsiasi movimento concreto arriverà solo a ridosso della scadenza del 15 luglio. Dopo quella data, infatti, la clausola non sarà più attiva e i nerazzurri potranno alzare le richieste economiche in caso di eventuale trattativa. Dumfries, dunque, resta un nome caldo in uscita, ma l’ultima parola spetta al mercato. L’Inter osserva, Mendes si muove, e il giocatore attende.