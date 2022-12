Dumfries, l’interesse del Chelsea permane: l’Inter tifa uno scenario! − SM

Dumfries rimane il principale indiziato per lasciare l’Inter a fine stagione. Il laterale olandese piace sempre al Chelsea, ma il club nerazzurro spera in uno scenario di mercato

IN USCITA − Denzel Dumfries continua a piacere tanto in Premier League al Chelsea. Come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, l’Inter per raggiungere il famoso attivo in bilancio a fine stagione potrebbe sacrificare proprio il laterale olandese. Preso due estati fa a 15 milioni di euro, il suo costo di cartellino si è sicuramente raddoppiato. L’Inter vorrà raggiungere la massima remunerazione possibile tant’è che spera in un’asta a giugno.