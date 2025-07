Dumfries-Inter, la verità sulla clausola e l’interesse del Barcellona – Sky

Il mercato estivo dell’Inter potrebbe portare cambiamenti significativi all’interno della rosa per l’inizio di un nuovo ciclo. Tra i nomi in discussione nelle ultime ore spicca anche Dumfries. Nonostante il rinnovo, l’esterno resta un profilo “sacrificabile”, anche a causa della clausola rescissoria inserita.

DETTAGLI – Una clausola che ha inevitabilmente acceso l’interesse di diverse big europee, tra cui il Barcellona. Il club catalano sta valutando con attenzione il profilo di Dumfries, ritenuto idoneo per rinforzare la fascia destra, ma l’operazione è tutt’altro che semplice. Denzel Dumfries, reduce da una stagione tra alti e bassi con la maglia nerazzurra, rimane comunque un giocatore apprezzato sul mercato, soprattutto per il suo profilo internazionale e l’esperienza maturata in Serie A e con la Nazionale. A oggi non si registrano offerte ufficiali, ma la finestra per esercitare la clausola è ancora aperta e i movimenti potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni.

Barcellona su Dumfries? Prima FFP e conti da far quadrare

NODO – Nonostante il gradimento espresso dall’area sportiva blaugrana, prima di poter affondare il colpo il Barça dovrà risolvere le proprie questioni economiche e rispettare i parametri imposti dal fair play finanziario. Solo in quel momento potrà trasformare l’interesse in una trattativa concreta. Intanto, altre opzioni come Vanderson, Ratiu e Pubill, valutate dal Barcellona, sono state tutte scartate per ragioni tecniche o di costo, lasciando Dumfries tra i candidati principali per rinforzare la corsia destra del club catalano. La situazione resta in evoluzione.