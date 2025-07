Dumfries tra Inter e possibile uscita! Filtra una sensazione – Sky

Il futuro di Denzel Dumfries rappresenta un’incognita, in casa Inter, a causa della clausola di soli 25 milioni di euro inserita nel suo contratto. Al momento prevale una sensazione.

IL PUNTO – Denzel Dumfries è un punto fermo dell’Inter di Cristian Chivu. Anche dopo il cambio sulla panchina dei nerazzurri, con il rumeno che ha preso il posto di Simone Inzaghi, le gerarchie non sono cambiate di una virgola. L’olandese, infatti, rappresenta il titolare indiscusso della fascia destra dei meneghini. Le sue prestazioni della scorsa stagione, associate a una crescente leadership da lui acquisita nello spogliatoio nerazzurro, lo rendono una pedina fondamentale nello scacchiere dell’Inter. Motivo per cui lo spauracchio del pagamento della clausola di 25 milioni, inserita nel suo contratto con i nerazzurri, spaventa non poco la dirigenza del Club meneghino.

Dumfries resterà all’Inter? Un’idea prevale oggi

SENSAZIONE – Come riferito dal giornalista Luca Cilli a Sky Sport, per il momento non ci sono segnali di una squadra intenzionata a pagare i 25 milioni – in un’unica soluzione – necessari per ingaggiare Dumfries. L’olandese non spinge per una cessione, considerato il feeling da lui instaurato con l’intero ambiente nerazzurro. Tale postura sarebbe messa evidentemente alla prova in caso di affondo di una big europea – si pensi al Manchester City o al Manchester United – con Dumfries che avrebbe l’ultima parola sul suo futuro. 15 luglio, una data che i nerazzurri hanno segnato sul calendario per guardare con maggior fiducia all’avvenire. Decorso tale termine, una cessione si farà solo alle condizioni dell’Inter.