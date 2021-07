Dumfries all’Inter? Il tecnico del PSV: «Non mi aspetto di rivederlo qui»

In giornata si sono diffuse voci dall’Olanda, che non hanno trovato riscontri (vedi articolo), di Dumfries in dirittura d’arrivo con l’Inter. L’allenatore del PSV Eindhoven, Roger Schmidt, conferma però come il terzino olandese sia in uscita.

VA VIA, MA DOVE? – Il PSV Eindhoven ha vinto 6-2 in amichevole contro il Molenbeek. A fine partita l’allenatore Roger Schmidt parla in vista del turno di qualificazione di Champions League col Galatasaray: «Contare su Denzel Dumfries e Donyell Malen per la sfida del 21 luglio? Staremo a vedere, ma penso che non tornino a De Herdgang (il centro d’allenamento del PSV Eindhoven, ndr). Se non si dovessero concludere i trasferimenti esamineremo di nuovo la situazione. Ma era già chiaro, da prima dell’estate, che sarebbero potuti andare all’estero ed è quello che penso ancora. Dovessero essere ancora dei giocatori nostri il 21 luglio li useremo sicuramente, ma nel caso arriverebbero tardi e dovrebbero tornare in forma».

Fonte: Telegraaf.nl – Robin Jongmans