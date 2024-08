Dumfries-Inter, rinnovo quasi infiocchettato: ultimi dettagli. Una clausola!

Denzel Dumfries e l’Inter hanno deciso di proseguire la propria esperienza insieme. Risolti i dettagli residuali, le parti metteranno nero su bianco quanto definito verbalmente nelle ultime settimane. Con una novità.

QUASI COMPLETATO – Denzel Dumfries e l’Inter sono pronti a confermare la propria unione. Questo è quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account X, con l’indicazione che a partire dalla prossima settimana qualsiasi momento sarà utile per poter definire in via formale l’intesa per il prolungamento del contratto dell’olandese. La volontà dei nerazzurri è sempre stata quella di proseguire insieme, anche quando il calciatore chiedeva un ingaggio troppo elevato rispetto alle richieste dei nerazzurri.

Dumfries e l’Inter rinnoveranno, con una novità: la clausola!

IL TEMA – Nel contratto che Dumfries e l’Inter sigleranno per proseguire l’intesa insieme, rispetto a quello finora in vigore tra le parti, ci sarà un’importante novità avente il potenziale di orientare il futuro in una certa direzione. Nello specifico, si parla di una clausola rescissoria che potrebbe consentire al giocatore di liberarsi in caso di pagamento della cifra pattuita dalle parti per la sua cessione. I nerazzurri, inserendo tale clausola nel contratto dell’olandese, dimostrerebbero di essere disposti a cedere il calciatore alla somma ritenuta consona per la sua partenza. Non resta quindi che attendere di conoscerne l’entità.