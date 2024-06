Dumfries tra Inter e Premier League: un club lavora per l’assalto − SM

La posizione di Denzel Dumfries all’Inter rimane in bilico. Nonostante ci sia la volontà di Inzaghi di farlo rimanere, in Premier League monitorano la sua situazione.

LA SITUAZIONE – Denzel Dumfries rimane in bilico tra il rinnovo con l’Inter e l’avventura in Premier League. Il laterale olandese, convocato dall’Olanda di Ronald Koeman per Euro 2024, non ha ancora trovato un accordo col club nerazzurro per il suo prolungamento di contratto. Piero Ausilio, nei giorni scorsi, si è detto ottimista, anche se la situazione rimane in evoluzione. A volere la permanenza di Dumfries è sicuramente Simone Inzaghi, che settimana prossima rinnoverà il suo contratto e presto farà anche il punto di mercato col club per definire il futuro dei campioni d’Italia. Su Dumfries occhio all’Aston Villa: il club di Birmingham potrebbe affondare presto il colpo.

L’Aston Villa guarda a Dumfries: l’Inter attende

LAVORO – Come riferisce Daniele Miceli di Sport Mediaset, l’Aston Villa sta tenendo aperti i discorsi con l’Italia. Infatti, il club inglese, che giocherà la super Champions League, sta nel frattempo lavorando con la Juventus per l’eventuale cessione del brasiliano Douglas Luiz. Nel momento in cui, il club seguito dal DS Monchi completerà qualche cessione potrà bussare alla porta dell’Inter per Dumfries. Dunque, la situazione è tutto in divenire. Le prossime settimane saranno più chiare.