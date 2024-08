Dumfries-Inter, le parti sono a un passo dall’accordo definitivo: scelta condivisa – SM

Denzel Dumfries potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter in tempi davvero brevi. La volontà espressa da entrambe le parti è quella di proseguire la propria esperienza insieme.

LA SITUAZIONE – Denzel Dumfries si è convinto a confermare il proprio legame con l’Inter anche per le prossime stagioni. L’olandese, dopo aver presentato richieste considerate elevate per il rinnovo del suo contratto con i nerazzurri, si è gradualmente ammorbidito nelle sue posizioni, arrivando a convergere con la dirigenza meneghina circa i termini essenziali del prolungamento della propria intesa.

Dumfries e l’Inter: una storia destinata a continuare!

POSSIBILE – Che l’accordo tra Dumfries e l’Inter si faccia è ora molto probabile, mentre meno lo è la data in cui ciò sarà annunciato sul piano formale. La speranza dei meneghini, come riportato da Sport Mediaset, è di concludere in tempi brevi i negoziati per poter mettersi definitivamente al riparo dal rischio di perdere il calciatore a zero. Qualsiasi discorso relativo a un possibile innesto sulla fascia destra non impegna, al momento, i dirigenti dell’Inter in questa finestra di mercato. La priorità è infatti quella di proseguire con Dumfries. Su queste basi, i discorsi tra le parti proseguiranno per risolvere ogni dettaglio formale che separa i nerazzurri e l’olandese dall’accordo definitivo.