Di Dumfries si è parlato in giornata, dandolo vicino all’Inter (vedi articolo). Dopo aver annunciato un sondaggio della Roma per Dimarco (vedi articolo) il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio smentisce però che con l’olandese sia fatta e rilancia Zappacosta: ecco le sue parole da “Calciomercato – L’Originale”.

QUALCOSA IN ENTRATA? – Gianluca Di Marzio aggiunge: «In Olanda oggi si è parlato molto di un Denzel Dumfries addirittura in viaggio verso Milano con Mino Raiola per firmare con l’Inter. Nulla di tutto questo, che risulti a noi, poi che il giocatore piaccia tantissimo è scontato. Il prezzo è molto alto, il PSV Eindhoven non apre al prestito con diritto di riscatto per Dumfries. Formula che oggi favorisce di più Davide Zappacosta, che il Chelsea dà in prestito con diritto di riscatto».