Dumfries-Inter, lavori in corso! Per il 2025 avanti tutta su due nomi

L’Inter pianifica e programma per il prossimo anno. Oltre a lavorare sul rinnovo di Dumfries, il club nerazzurro ha messo nel mirino due giocatori.

RINNOVO – Il calciomercato si è concluso, ma l’Inter lavora per mettere a segno un altro rinnovo. Niccolò Ceccarini ha spiegato la situazione intorno a Denzel Dumfries: «L’Inter intanto ha dimostrato la sua forza partendo subito con il piede giusto. Il club nerazzurro programma seguendo una linea ben precisa, come ha dimostrato anche l’ultimo mercato. In casa nerazzurro tutte le situazioni contrattuali sono state sistemate. L’unico discorso che è rimasto in sospeso riguarda Dumfries. Le trattative per il rinnovo vanno avanti e l’obiettivo è trovare un’intesa visto che l’olandese ha il contratto in scadenza nel giugno 2025. Intanto in vista del futuro l’Inter segue molti giocatori».

Oltre Dumfries, l’Inter pensa già al 2025: nel mirino due giocatori

RINFORZI – La forza dei nerazzurri in questi anni è stata la capacità di programmare prima di tutte. E la strada rimane tracciata. Oltre al rinnovo di Dumfries, spiega sempre Ceccarini, per il mercato 2025 la Beneamata sta già sondando due nomi: «Per la difesa continua a piacere molto Bijol dell’Udinese. Nell’ultima sessione di mercato ci ha provato anche il Bologna ma il tentativo non è andato a buon fine. E sullo sfondo c’è sempre attenzione anche i parametri zero. Per la prossima estate un’occasione potrebbe diventare Jonathan David del Lille, che a fine stagione potrebbe lasciare il club francese proprio a scadenza».