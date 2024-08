Dumfries-Inter, incontro volto a definire una posizione condivisa: attesi sviluppi – Sky

Denzel Dumfries, tramite i suoi rappresentanti, e la dirigenza dell’Inter hanno avuto un incontro volto a programmare il futuro insieme. Nuovi sviluppi sono attesi nei prossimi tempi.

L’INCONTRO – Denzel Dumfries e l’Inter stanno discutendo, con consapevolezza e volontà di proseguire la propria storia insieme, i termini di un rinnovo del contratto al momento non lontano tra le parti. Come riferito da Valentina Mariani a Sky Sport, la base su cui l’entourage del calciatore e la dirigenza nerazzurra hanno mostrato una chiara convergenza è rappresentata dall’intenzione comune di prolungare la propria intesa. Quindi, almeno questa certezza è possibile dedurla dal meeting svoltosi tra le parti per discutere del rinnovo dell’olandese.

Dumfries resta all’Inter? Poste le basi per il rinnovo!

LO SCENARIO – Da un lato, è vero che entrambe le parti discutono per individuare una soluzione comune in grado di accontentarle; dall’altro, però, non può ancora parlarsi di un accordo raggiunto sul piano dei dettagli essenziali e di quelli secondari su cui dovrà fondarsi l’intesa. Ciò significa che non assisteremo a un annuncio realizzato nell’immediato, a differenza di ciò che accadrà nel caso di Lautaro Martinez, il cui rinnovo deve essere soltanto formalizzato.

IDEA INFONDATA – Oltre a rivelare la volontà delle due parti di continuare insieme, l’esito dell’incontro tra l’entourage di Dumfries e la dirigenza dell’Inter dimostra anche quanto sia infondata la tesi secondo cui l’olandese abbia messo in pausa i dialoghi con i nerazzurri perché stuzzicato dal corteggiamento del Manchester United. La volontà del classe 1996, infatti, è quella di restare all’Inter.