Dumfries-Inter, a giorni l’ufficialità del rinnovo! Due retroscena – TS

Denzel Dumfries è atteso in sede per mettere nero su bianco il suo rinnovo di contratto con l’Inter. Accordo definito, manca solo l’annuncio. Scongiurata un’eventualità.

RINNOVO – E alla fine Dumfries rinnoverà con l’Inter. Il suo contratto è ormai pronto da settimane, si aspetta solamente il suo arrivo in sede per la firma e l’annuncio ufficiale. Il tutto, secondo i colleghi di Tuttosport, dovrebbe completare prossima settimana o al massimo durante la sosta per le nazionali. L’esterno olandese, che a più riprese aveva dichiarato la sua volontà di rimanere in nerazzurro, aumenterà il proprio ingaggio, passando da 2,5 milioni di euro a stagione a 4 più bonus. Nuova scadenza al 30 giugno 2028. Scongiurata dunque l’ipotesi di un addio a parametro zero.

Dumfries-rinnovo e i due retroscena estivi. Ora i fatti con l’Inter

RETROSCENA – In merito alla posizione di Dumfries, ci sono due piccoli retroscena estivi. In primis, sia all’Inter che al giocatore non è mai arrivata una proposta da qualche top club per prelevarlo. E, inoltre, se fosse arrivata, lo stesso club avrebbe immolato il giocatore sull’altare del “player trading“, nonostante il contratto in scadenza tra un anno. Niente di tutto questo: Dumfries rinnoverà e quindi rimarrà ancora all’Inter. Ora dovrà dimostrare con i fatti questo aumento riservatogli dal club. Simone Inzaghi ha bisogno della forza e della corsa del suo esterno, che finora ha alternato buone cose ad altre meno. La partita contro la Juventus l’emblema del “Dumfrismo”.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna