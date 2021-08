Dumfries-Inter, fase calda: si chiude a questa cifra. Nandez in attesa – SI

La trattativa per Dumfries entra nella fase decisiva. Secondo quanto riporta Pedullà su Twitter, l’Inter e il PSV Eindhoven stanno trattando e c’è grande fiducia per la chiusura dell’operazione.

TRATTATIVA AVANZATA – Alfredo Pedullà fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare Denzel Dumfries all’Inter, con Nahitan Nandez che per il momento deve attendere: “Dumfries-Inter: trattativa calda, ora. Il PSV chiede 20, si può fare a 15 più bonus. Siamo nel vivo, con fiducia. Nandez più avanti, ora tutto su Dumfries per chiudere”. Si entra nelle ore decisive, presto Simone Inzaghi potrebbe avere l’esterno destro per sostituire Achraf Hakimi. Una volta chiuso l’olandese, i nerazzurri torneranno alla carica per Nandez, che resta sempre in attesa del trasferimento all’Inter.

Fonte: Twitter – Alfredo Pedullà