Dumfries-Inter, differenze da limare. Per due presto l’annuncio – TS

Se da un lato l’Inter lavora per portare a Milano i rinforzi di gennaio, dall’altro lato in Viale della Liberazione si cerca di chiudere in tempi brevi i rinnovi di Henrik Mkhitaryan e Federico Dimarco, spiega Tuttosport. Differenze ancora con Dumfries.

INSIEME – Con il mercato di gennaio alle porte, l’Inter vuole portarsi avanti con i rinnovi dei suoi calciatori. Primi tra tutti quelli di Henrik Mkhitaryan e Federico Dimarco. Per l’armeno è infatti questione di giorni, spiega Tuttosport, così da mantenere i vantaggi del Decreto Crescita che andrà a scomparire dal giorno di Capodanno. Stessa cosa anche per il rinnovo di Federico Dimarco, per lui solo manca solo l’annuncio. Per i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella invece c’è fiducia, spiega il quotidiano. Per quanto riguarda invece il rinnovo di Denzel Dumfries, l’Inter è al lavoro per limare le differenze anche se i tempi per l’eventuale annuncio non sono stati ancora definiti. Discorso opposto per Matteo Darmian che sarà un calciatore dell’Inter visto che la stessa società ha esercitato la clausola in suo favore.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino