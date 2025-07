Dumfries, Inter registra un dettaglio da monitorare! La scelta – SM

Denzel Dumfries ha effettuato una scelta, che riguarda il soggetto da cui essere assistito professionalmente, che potrebbe incidere sul suo futuro all’Inter. Di seguito la decisione.

LA SCELTA – Denzel Dumfries, la cui clausola di 25 milioni di euro valida fino a metà luglio ha scosso il mondo Inter, ha deciso di cambiare agente. Il calciatore nerazzurro, come riferito da Orazio Accomando, ha infatti deciso di affidarsi al portoghese Jorge Mendes, abbandonando così l’agenzia Wasserman a cui era passato nel 2023. La notizia in sé non implica un effetto immediato per quanto riguarda il futuro dell’olandese, ma se associata al dato dell’esistenza di una clausola nel contratto stipulato con l’Inter invita a una riflessione in vista delle prossime settimane. Nei 10-15 giorni che seguiranno, saranno probabilmente molte le voci concernenti un possibile trasferimento di Dumfries all’estero – grazie all’attivazione di tale clausola. Ma, al momento attuale, è bene evitare di asserire qualsiasi certezza.

Accomando specifica un dettaglio sulla clausola nel contratto Dumfries-Inter

LA CHIAREZZA – Accomando ha poi precisato, con un post pubblicato sul suo account X, un elemento relativo al rinnovo siglato da Dumfries con i nerazzurri. Di seguito le sue parole: «Oltre al cambio di agente, confermata la clausola da 25M sul contratto di Dumfries esercitabile fino al 15 luglio». Anche se valida solo per l’estero, la sua presenza potrebbe effettivamente determinare un approccio serio e concreto di una big europea per l’olandese. Con l’Inter che, in caso di offerta pari a 25 milioni, non potrà far altro che attendere l’evoluzione dei negoziati tra il calciatore e la specifica squadra coinvolta.