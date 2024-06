Dumfries, l’Inter coglie l’assist! Possibile passo avanti sul rinnovo – TS

L’Inter ieri ha ricevuto un favore da Dumfries, che ha aperto alla possibilità di rinnovare. Su Tuttosport si parla della questione contratto, dando le nuove linee guida della vicenda.

SI FA? – A lungo si è detto che per Denzel Dumfries questa doveva essere l’estate dell’addio all’Inter. Motivo presto detto: è in scadenza fra dodici mesi e la sensazione era che il rinnovo non potesse arrivare, con la necessità quindi di piazzarlo ora per non rischiare di perderlo a parametro zero. Ieri, però, da parte sua è arrivato un pesante assist: ha detto di voler rinnovare e di sentirsi a casa. Dichiarazioni che potrebbero anche essere “di facciata” per dare responsabilità all’Inter in caso di mancato accordo, ma su Dumfries ora aumentano le possibilità di permanenza.

Dumfries rinnova con l’Inter? Passo avanti verso la società

IL CONTATTO – Alle parole serve che facciano seguito i fatti e così sarà. Su Tuttosport si parla di incontro con l’agenzia Wasserman, che cura gli interessi di Dumfries, per la prossima settimana. Il giocatore prima chiedeva 5,5 milioni, contro i 2,5 che prende ora e i 4 che guadagna Federico Dimarco, un’offerta ovviamente rifiutata. Ora però il numero 2 fa capire di essere disposto a venire incontro alla società, magari abbassando le pretese. Certo, le parole sul piacere di giocare in Premier League non chiudono nemmeno a un addio, con l’Aston Villa segnalato fra le squadre interessate, ma la partita è aperta. E Dumfries non è così scontato che non rinnovi e vada via dall’Inter.

Fonte: Tuttosport – F.M.