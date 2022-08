Dumfries, Inter chiara con il Chelsea fissa il prezzo e valuta un sostituto – SM

L’Inter non ha intenzione di privarsi a questo punto del pre-campionato di uno dei suoi titolarissimi. Il Chelsea ci prova fortemente anche per Denzel Dumfries. Come ribadito da Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra fissa il prezzo e valuta un sostituto.

LA VALUTAZIONE – L’Inter fa muro al Chelsea che vuole fortemente Denzel Dumfries e chiede cinquanta milioni di euro per valutare eventualmente il trasferimento. Manca ancora l’offerta degli inglesi e qualora dovesse arrivare la dirigenza nerazzurra valuta un giocatore che segue da tempo, cioè il ventunenne Singo del Torino, valutato quindici milioni di euro da Cairo. La priorità dell’Inter, però, è quella di tenere Dumfries (oltre che Milan Skriniar).