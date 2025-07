Dumfries, per l’Inter si avvicina il ‘traguardo’! Ora cambia tutto

Denzel Dumfries si avvicina alla permanenza all’Inter anche nella prossima stagione. Con il termine del mese di luglio, infatti, il calciatore olandese non potrà più decidere il suo futuro senza passare dall’Inter.

IL PUNTO – Denzel Dumfries, altri 3 giorni e poi il pallino della situazione torna nelle mani dell’Inter. Decorso il termine del 31 luglio, infatti, qualsiasi squadra interessata al calciatore ex PSV dovrà negoziare prima con l’Inter – non avendo più la possibilità di pagare 25 milioni in un’unica soluzione per l’ingaggio dell’esterno destro. Ciò consente di ridurre drasticamente le possibilità di un’uscita dell’olandese in questa sessione di mercato, con l’Inter che ha una chiara preferenza in merito al futuro. Dumfries deve continuare a rappresentare un pilastro della rosa nerazzurra.

Dumfries, le non-novità gradite dall’Inter! Parla Moretto

NESSUNO SVILUPPO – Ad aggiornare sulla situazione legata al calciatore olandese è stato il giornalista Matteo Moretto. Di seguito il suo commento sul canale Youtube di Fabrizio Romano: «Al termine del mese di luglio scade la sua clausola d’uscita di 25 milioni di euro. Il Barcellona ha chiesto informazioni, nelle ultime settimane, senza avanzare nelle trattative. A partire da agosto, la clausola non sarà più valida. L’Inter non è alla ricerca di sostituti per l’olandese… era la presenza della clausola a rendere necessarie delle riflessioni».