Dumfries, per l’Inter un solo auspicio! Situazione in divenire – Sky

Denzel Dumfries rappresenta uno dei calciatori più importanti dell’Inter, stante la crescita registrata dall’olandese nelle sue stagioni in nerazzurro. La clausola, però, fa temere sul futuro.

IL PUNTO – Denzel Dumfries dovrebbe restare all’Inter ancora per tante annate. Questa è la convinzione della dirigenza nerazzurra, che nell’olandese vede una pedina fondamentale per continuare a recitare un ruolo di primo piano negli scenari nazionali e internazionali. Tale volontà, però, potrebbe non coincidere con quella del numero 2 della squadra meneghina, dato che l’inserimento di una clausola rescissoria di 25 milioni di euro induce a pensare che l’olandese potrebbe prendere in considerazione delle offerte per il suo trasferimento in altri lidi europei. Fino al 15 luglio, data in cui è in vigore la clausola in questione, i nerazzurri devono quindi aspettare e sperare che il pericolo non diventi esperienza concreta. Che Dumfries, cioè, non parta per soli 25 milioni in questa finestra estiva di mercato.

Dumfries, l’Inter non ha alternative all’attesa: ora conta solo una cosa!

SCENARI POTENZIALI – Come riportato da Luca Cilli a Sky Sport, sono varie le big europee che hanno manifestato – nel corso degli anni – un interesse più o meno concreto per Dumfries. Ora, in presenza di una clausola di 25 milioni di euro, è evidente che l’Inter possa temere di vedere squadre come il Manchester City o il Manchester United intente a sborsare la cifra in questione dopo aver trovato un’intesa sui termini del suo contratto con l’olandese. Ecco perché tutto dipenderà da questo fattore, con i nerazzurri che si auspicano di aver fatto talmente breccia nel cuore – e nella testa – di Dumfries da convincere quest’ultimo a non sposare altre cause rispetto a quella meneghina.