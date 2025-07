Dumfries, Inter attenta: Mendes spinge per una soluzione!

Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter è in bilico. La clausola rescissoria di 25 milioni di euro, pagabili entro il 31 luglio, spinge il suo nuovo agente Jorge Mendes a individuare una soluzione estera gradita al calciatore. L’Inter non può far altro che attendere.

LA CERTEZZA – La possibilità di perdere Denzel Dumfries, un pilastro della propria rosa, a 25 milioni di euro pone l’Inter in una condizione di incertezza e insicurezza. I nerazzurri sono consapevoli del fatto che l’inserimento di tale clausola sia stata una necessità da non poter in alcun modo evitare, dato che in caso contrario l’olandese non avrebbe rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2025. Al contempo, però, la società meneghina non può che temere le conseguenze derivanti dall’assunzione di tale decisione in sede contrattuale. È sufficiente che Dumfries trovi una squadra – a lui gradita – in grado di offrire 25 milioni in un’unica tranche per rendere la cessione una realtà.

Dumfries in orbita Barcellona? Mendes può complicare la vita all’Inter

LO SCENARIO – Fino al 31 luglio, il futuro di Dumfries non dipenderà quindi dall’Inter. Facendo leva su tale base, il nuovo procuratore dell’olandese Jorge Mendes è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al calciatore classe 1996. Molto concreto, in questo senso, è l’interesse del Barcellona per l’esterno destro nerazzurro. L’ex PSV, dal canto proprio, vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Catalogna, ma ciò non basta per ritenere instradata la trattativa verso una positiva conclusione. Come riferito da SPORT, infatti, i blaugrana preferirebbero attendere una fase successiva al 31 luglio per potersi trovare in condizioni maggiormente fertili per un affondo nei confronti di Dumfries. Dovendo, in quel caso, però fare i conti con le condizioni imposte dall’Inter per la sua cessione.