Dumfries, l’Inter aspetta e si guarda attorno: 2 profili ricercati − SM

Denzel Dumfries dopo l’Europeo vedrà l’Inter per fare definitiva chiarezza sul proprio futuro. Il laterale olandese resta in bilico, ecco perché il club sonda due eventuali sostituti.

IN BILICO – Dumfries rimane in bilico all’Inter. Al termine dell’Europeo, l’agente dell’esterno olandese vedrà i dirigenti nerazzurri per fare definitiva chiarezza sul proprio futuro. Il suo contratto scade nel 2025 e, nonostante le parole confortanti che arrivano dallo stesso giocatore, bisognerà capire il da farsi. Ovviamente il club campione d’Italia vorrebbe evitare di perderlo a zero la prossima estate. Ecco perché si lavorerà presto per trovare o meno una soluzione. O si rinnova oppure l’Inter lo metterà sul mercato. A tal proposito, come riferisce Sport Mediaset, Viale della Liberazione si guarda già attorno. Due i profili sondati: Dan Ndoye del Bologna ed Emil Holm dello Spezia.

Dumfries, futuro da capire: l’Inter analizza Ndoye ed Holm

PROFILI – Ndoye e Holm piacciono all’Inter come eventuali post Dumfries. L’esterno del Bologna, oggi in Nazionale con la sua Svizzera, interessa sia per la sua ottima tecnica di base che per la sua duttilità. Infatti, può giocare sia a destra che a sinistra. Il difetto è sicuramente la mancanza di incisività e concretezza sottoporta. Infatti, nell’ultima stagiona a Bologna ha firmato appena due reti, tra cui un gol solo in Serie A. Holm, invece, ha vissuto l’ultimo anno all’Atalanta vincendo anche l’Europa League. La Dea, però, ha deciso di non riscattarlo dallo Spezia e dunque lo svedese è rientrato in Liguria. Ovviamente non rimarrà in Serie B. Su di lui l’Inter c’è da tempo, ma piace anche alla Juventus.