Dumfries, dall’Inghilterra preparano un’offerta! Inter su 2 nomi − TS

Denzel Dumfries rimane fortemente in bilico. Il suo contratto in scadenza nel 2025 è sicuramente un tema e in Inghilterra stanno preparando un’offerta per acquistarlo. L’Inter guarda alle alternative.

OFFERTA – Denzel Dumfries è finito nel mirino dell’Aston Villa. La società di Birmingham, guidata nell’area Sport da un vecchio personaggio della Serie A come Monchi, sta preparando un’offerta da presentare all’Inter. L’esterno olandese, dunque, in estate potrebbe lasciare il club campione d’Italia per approdare in Premier League e per giocare anche il prossimo anno in Champions League. L’Inter, per venderlo, vorrebbe una cifra intorno ai 30 milioni di euro, anche se il contratto in scadenza il prossimo anno non aiuta tanto in questo. Intanto, si valutano due profili: Sugawara e Ndoye.

L’Inter lavora per il dopo Dumfries: due profili

ALTERNATIVE – L’Inter sta valutando due nomi per l’eventuale dopo Dumfries: Sugawara e Ndoye. Il primo gioca nell’AZ Alkmaar e non è un profilo nuovo dalle parti di Viale della Liberazione. Il terzino giapponese ha buone caratteristiche per ricoprire l’eventuale posto mancante dell’olandese. Quanto a Ndoye, l’austriaco gioca al Bologna e quest’anno ha segnato appena due gol in 34 partite. I numeri non sono sicuramente dalla sua parte e, inoltre, il club felsineo non vorrebbe lasciarlo andare per pochi spicci.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino