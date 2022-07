Dumfries indirettamente legato a Skriniar: occhio all’intreccio per l’Inter – SI

Dumfries o Skriniar via dall’Inter, secondo Sportitalia. In collegamento da Milano, il giornalista Palmeri parla di intreccio che riguarda il laterale olandese, se lo slovacco non dovesse andare via.

NUOVO FRONTE – Denzel Dumfries può essere il sacrificato dell’Inter nel caso in cui non ci sia accordo per Milan Skriniar (vedi articolo). Tancredi Palmeri mette il Chelsea come interessato all’olandese: questo perché c’è un intreccio doppio, legato sia allo slovacco (per il quale il PSG non affonda) sia alle uscite. Nonostante stia perdendo l’obiettivo Jules Koundé, pronto a passare dal Siviglia al Barcellona, i Blues possono cedere ai catalani César Azpilicueta e Marcos Alonso. In questo caso, spiega il giornalista per Sportitalia, Dumfries diventerebbe più di un semplice interesse. La richiesta dell’Inter è quaranta milioni di euro, con Piero Ausilio che nel viaggio di giugno a Londra aveva anche appreso del gradimento del Chelsea per Dumfries.