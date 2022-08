Dumfries incedibile per Inzaghi ma l’Inter fissa il prezzo: i piani del Chelsea – CdS

Dumfries in queste ultime quattro settimane di calciomercato estivo è il titolare più a rischio cessione in casa Inter. L’esterno destro olandese è un punto fermo della squadra di Inzaghi, che non vorrebbe assolutamente privarsene ma conosce la situazione. Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, il Chelsea resta sempre in prima fila ma non è solo

TITOLARE (IN)CEDIBILE – Il mercato in uscita può entrare nel vivo. E Denzel Dumfries piace sempre al Chelsea, che ha anche altre opzioni per rinforzare la fascia destra. Un nuovo acquisto sarebbe necessario soprattutto in caso di addio di Cesar Azpilicueta, che sogna il Barcellona. Nel frattempo l’Inter fa sapere che non intende cedere Dumfries per meno di 50 milioni di euro. Il Chelsea, invece, è convinto di poter ottenere uno sconto in virtù dell’operazione Romelu Lukaku-bis. L’eventuale acquisto di Dumfries al momento non è considerato prioritario a Londra. Anzi, rischia di essere del tutto imprevisto. E le alternative non mancano, dall’inglese Kyle Walker-Peters (Southampton) al francese Benjamin Pavard (Bayern Monaco). Alla fine il Chelsea potrebbe sferrare l’attacco a Dumfries anche nella prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’Inter considera Dumfries incedibile ma solo finché non arriverà un’offerta impossibile da rifiutare. Che sia del Chelsea o da un’altra squadra inglese. In quel caso Simone Inzaghi, finora soddisfatto dell’inserimento dell’alternativa Raoul Bellanova, dovrebbe accettarla a malincuore. Proposta difficile ma non impossibile da ricevere. In ogni caso, l’Inter non può fissare una deadline di mercato: l’ordine del Presidente Steven Zhang resta quello di chiudere il mercato con un attivo di 60-80 milioni…

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti