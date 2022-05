Dumfries in cima alla lista dei cedibili. Bayern Monaco prepara offerta – TS

Denzel Dumfries sta disputando un’ottima stagione con la maglia dell’Inter. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse del Bayern Monaco: l’olandese, adesso, è in cima alla lista dei sacrificabili

ADDIO? – Denzel Dumfries, arrivato la scorsa estate per sostituire Achraf Hakimi, è diventato un elemento fondamentale della rosa dell’Inter. L’olandese, però, potrebbe lasciare i nerazzurri dopo una sola stagione: il Bayern Monaco, scrive Tuttosport, è interessato all’esterno che adesso è in cima alla lista dei sacrificabili. L’Inter, spiega il quotidiano, dovrà incassare 60 milioni dal mercato ed abbassare il monte ingaggi del 15%. La cessione di Dumfries ai Bavaresi aiuterebbe a raggiungere l’obiettivo prefissato dalla proprietà. Un’eventuale partenza dell’olandese sarebbe tamponata da Perisic: il croato, infatti, è in grado di giocare anche sulla corsia di destra

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino