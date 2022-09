Dumfries, il Chelsea c’è ma intenzione Inter chiara. Individuato un sostituto – CdS

Dumfries resta nel mirino del Chelsea, che lo ha cercato già durante l’estate. L’Inter ribadisce la sua importanza, ma secondo il Corriere dello Sport, valuta anche un possibile sostituto.

IN PRESSING – Il Chelsea non smette di seguire Denzel Dumfries, uno degli obiettivi del club inglese già dalla scorsa estate. A gennaio i blues potrebbero tornare alla carica per l’ex PSV, nonostante l’Inter ha già ribadito l’intenzione di non privarsi a stagione in corso di un titolare inamovibile. Secondo il quotidiano romano, però, in Viale della Liberazione hanno già individuato un possibile sostituto per il futuro: Singo. L’esterno del Torino potrebbe essere un valido sostituto a partire dalla prossima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti