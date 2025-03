Dumfries fa gola a varie big della Premier League. L’Inter fissa un prezzo monstre!

Denzel Dumfries sta disputando la sua miglior stagione da quando è all’Inter, non solo per l’apporto in zona gol ma anche per le sue giocate efficaci in fase difensiva. Su di lui è forte l’interesse di varie big inglesi, con i nerazzurri che avrebbero fissato il prezzo per cederlo.

IL PUNTO – Denzel Dumfries è uno dei calciatori dell’Inter che si stanno meglio disimpegnando in questa stagione. Il giocatore olandese, fresco di rinnovo del suo contratto con i nerazzurri fino al 2028, ha raggiunto un livello di rendimento più che ottimale. La sua efficacia nello svolgimento delle due fasi, cui si aggiunge una personalità mostrata con costanza nelle varie sfide stagionali, lo ha reso uno degli esterni più apprezzabili di quest’annata.

Dumfries piace molto in Premier League. Il valore di mercato per l’Inter!

L’INTERESSE – Dumfries, grazie alle sue prestazioni all’Inter, ha attirato su di sé l’attenzione di vari club nobili della Premier League. Come riportato da fichajes.net, infatti, sulle tracce dell’olandese si sono mossi l’Arsenal, il Chelsea e il Manchester United, tutti alla ricerca di un esterno in grado di garantire un livello primario per le prossime stagioni.

IL COSTO – L’Inter, dal canto suo, non ha come priorità quella di cedere Dumfries nella finestra estiva di mercato. Ciò nonostante, l’idea di una sua cessione non rappresenterebbe un’ipotesi del tutto irrealistica. Nello specifico, il club nerazzurro sarebbe pronto ad ascoltare offerte che possano aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro. I prossimi mesi saranno in tal senso importanti per comprendere la possibile evoluzione di tale situazione di mercato.