Dumfries e Nandez non si escludono, ma per l’Inter vale sempre la stessa regola

Dumfries è uno dei profili più appetibili per la fascia destra in questo mercato estivo. Quasi sicuramente lascerà l’Olanda e l’Inter proverà a regalarlo a Inzaghi, pur consapevole delle difficoltà a trattare con una sola formula a disposizione. L’operazione Nandez va avanti a priori

OBIETTIVO A DESTRA – L’Inter cerca un esterno destro. Il nome di Denzel Dumfries (PSV Eindhoven) è in cima alle preferenze in un rapporto potenzialità-prezzo che in questo mercato senza idee può essere fondamentale. Il classe ’96 olandese ha/avrebbe un ingaggio abbordabile e un costo del cartellino non eccessivo, magari anche destinato ad aumentare in prospettiva. Ma l’affare Dumfries in questo momento non può andare in porto con la formula definitiva. Per l’Inter non sono cambiate le regole del suo mercato in entrata: si cerca un’occasione in prestito, al più con diritto di riscatto. Ma senza obbligo. Operazione oggettivamente difficile senza uno sforzo della controparte.

JOLLY NANDEZ – Per questo motivo il profilo di Hector Bellerin (Arsenal), pur non essendo il preferito, può spuntarla in caso di apertura a questa formula di trasferimento. L’eventuale arrivo di uno tra Dumfries, Bellerin o un altro esterno destro puro non esclude quello di Nahitan Nandez (Cagliari), che per l’Inter può essere un’occasione di mercato da un altro punto di vista. Il classe ’95 uruguayano è il jolly di cui Simone Inzaghi necessita per avere un backup credibile in tutti i ruoli del suo centrocampo a cinque. E l’operazione va avanti a prescindere da Dumfries e compagnia. Ma prima deve uscire qualcuno, in mezzo…