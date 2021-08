Dumfries e Dzeko primi acquisti dell’Inter. Entro il 31 agosto altri due in arrivo? – SI

Dumfries e Dzeko sono i primi acquisti dell’Inter in ordine cronologico, secondo Sportitalia. L’emittente però fa notare come si potrà arrivare a quattro, da qui alla chiusura del mercato il 31 agosto.

LE TEMPISTICHE – Prima Denzel Dumfries ed Edin Dzeko, poi il resto. Il bosniaco è in arrivo già stamattina (vedi articolo), per il laterale olandese del PSV Eindhoven c’è ottimismo di poter chiudere a breve. Sportitalia ritiene che loro due saranno i due acquisti con cui l’Inter, di fatto, inizierà la sua campagna rinforzi (fin qui sono arrivati solo parametri zero o rientri dai prestiti). Poi sarà la volta di altri due giocatori, con Duvan Zapata ancora favorito su Joaquin Correa per sopperire alla partenza di Romelu Lukaku. L’arrivo di Dumfries non esclude Nahitan Nandez, ma per l’uruguayano del Cagliari si lavorerà con più calma. Si attendono, in ogni caso, quattro annunci per l’Inter in venti giorni.