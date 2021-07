Dumfries, il DS del PSV: «Nessuna offerta concreta. Ma potrebbe partire»

Il Direttore Sportivo del Psv Eindhoven, John de Jong ha parlato a Vi.nl anche del possibile trasferimento di Dumfries dal club olandese. Il giocatore è anche in ottica Inter per sostituire Hakimi

POSSIBILITÀ DI PARTENZA − Così de Jong anche sulla questione Dumfries cercato, peraltro, dall’Inter: «Non abbiamo detto a questi giocatori che possono negoziare una partenza con i club. In linea di massima non possono partire, perché sono giocatori molto importanti per noi per questa stagione. Certo, può sempre succedere qualcosa di folle, ma una partenza non è sicuramente la nostra preferenza. Siamo tenuti informati da Mino Raiola. Sanno cosa vogliamo e abbiamo dato a questi giocatori lo spazio per parlare con i club interessati. Se trovano un accordo, il club in questione ci riferirà. Al momento, non abbiamo ancora ricevuto alcuna offerta concreta. Ma questo può ovviamente cambiare molto rapidamente. Se non si sono ancora riuniti, Donyell (Malen, ndr) e Denzel (Dumfries, ndr) ci riferiranno il 18 luglio. Ma la possibilità che se ne vadano entrambi è ovviamente molto alta».