Dumfries o Dimarco? L’Inter a un bivio in vista del mercato estivo − CdS

La situazione economica dell’Inter non è in buono stato. La società deve raggiungere i 60 milioni di attivo entro giugno e per farlo dovrà fare qualche sacrificio sul mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport il maggior indiziato sembra essere Dumfries, ma Dimarco potrebbe fare gola a molti.

SCELTA FORZATA − L’Inter nelle ultime stagioni è stata costretta a fare enormi sacrifici sul mercato per questioni di bilancio. Anche quest’anno purtroppo la società dovrà chiudere con un attivo di 60 milioni entro il 30 giugno. Per far sì che ciò avvenga bisognerà quindi effettuare almeno una cessione di un big della rosa. Il nome più probabile dovrebbe essere quello di Denzel Dumfries, che la proprietà valuta sui 50 milioni. Il problema è che al momento l’olandese ha perso posizioni nelle gerarchie di Simone Inzaghi ed è finito a fare il vice di Matteo Darmian. Questa situazione potrebbe quindi aver intaccato il suo valore iniziale. Chi invece sta facendo molto bene è Federico Dimarco, che pian piano sta acquisendo credito anche a livello internazionale (leggi Qui). L’Inter non vorrebbe privarsi del suo gioiello, ma un’offerta importante potrebbe far vacillare anche questa certezza.

Fonte: Corriere dello Sport