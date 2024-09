Dumfries, tutto definito per il rinnovo: manca solo una cosa – Sky

L’Inter e Denzel Dumfries sono destinati a proseguire insieme. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, per il rinnovo dell’olandese è tutto definito. Manca soltanto una piccola cosa.

TUTTO DEFINITO – Denzel Dumfries, nonostante non sia partito da titolare nelle prime tre giornate di campionato, resta un giocatore importante per l’Inter. Tanto che la società ha riaperto i discorsi con l’entourage dell’esterno e ha definito tutti i dettagli per allungare l’accordo in scadenza nel giugno del 2025. Le cifre sono pari a quattro milioni netti a stagione fino al 2027 (con opzione fino al 2028), con la società che può anche approfittare del decreto crescita a livello di tassazione. Con l’accordo praticamente definito, mancano soltanto i tempi tecnici per andare a chiudere ufficialmente le negoziazioni.

Dumfries a un passo dal rinnovo, ora spazio con l’Inter

VOGLIA DI TITOLARITÀ – Denzel Dumfries, intanto, torna caricato dagli impegni con la nazionale. Con tanto di gol in Olanda-Germania che ha permesso alla sua squadra di pareggiare i conti contro i tedeschi, nella sfida finita poi 2-2. Adesso il ritorno ad Appiano Gentile per tornare a vestire la maglia dell’Inter. A caccia della sua prima presenza da titolare, sebbene per Monza-Inter sembra più probabile la possibilità di rivedere Matteo Darmian dal primo, visto che è rimasto in Italia per continuare ad allenarsi senza le fatiche della nazionale.