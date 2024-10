Dumfries e De Vrij: due percorsi diversi con l’Inter? Il punto – TS

Denzel Dumfries e Stefan De Vrij sono due calciatori olandesi i cui contratti con l’Inter scadono entrambi nel 2025. La sensazione è che i nerazzurri possano avere dei piani diversi per i due giocatori.

DESTINATO A RESTARE – Denzel Dumfries si avvicina sensibilmente al rinnovo del contratto con l’Inter fino al 2028. Dopo aver definito gli ultimi dettagli, di natura prettamente burocratica, il calciatore olandese potrà recarsi in sede per firmare il nuovo contratto con la squadra la cui maglia veste da tre anni. Nonostante qualche leggero malumore dovuto all’assenza di un minutaggio corrispondente a quello sperato, Dumfries si è convinto di non avere migliore opzione che prolungare il contratto con i nerazzurri.

Dumfries vicino alla permanenza, mentre De Vrij si allontana? L’Inter ragiona sul da farsi

POSSIBILE PARTENTE – Se un olandese sembra destinato a vestire la maglia dei meneghini anche nella prossima stagione, un altro è al momento più out che in. Si sta parlando di Stefan De Vrij, difensore centrale che ha vissuto tanti successi da quando milita all’Inter. Su di lui, il discorso è più complicato. Sulla decisione finale dei nerazzurri peserà sicuramente il fatto che entrambi i centrali nerazzurri abbiano il contratto in scadenza. Francesco Acerbi è un classe 1988, De Vrij un classe 1992. Difficilmente l’Inter vorrà proseguire la propria esperienza con entrambi.

LO SCENARIO – L’olandese ha quindi tempo fino al termine della stagione per dimostrare all’Inter la sua utilità al club nerazzurro. Qualora la dirigenza dovesse invece decidere di puntare su Acerbi per un’altra annata, allora diventerebbe quasi automatico il mancato rinnovo del contratto di De Vrij. Con le strade del calciatore e del club meneghino destinate a separarsi. Scenario che si allontana, invece, per Dumfries.

