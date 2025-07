Dumfries, dalla Spagna non solo il Barcellona! Un altro club interessato

Denzel Dumfries sta diventando l’oggetto del desiderio di molti club, soprattutto dalla Spagna. Non c’è solamente il Barcellona sull’esterno dell’Inter, le ultime da Fichajes.net.

STAGIONE TOP – La stagione di Denzel Dumfries da dicembre è cambiata radicalmente. All’inizio faceva panchina a Matteo Darmian, faticava ad ingranare e Simone Inzaghi non lo vedeva moltissimo. Il rinnovo di fine novembre è stato un punto di svolta, l’olandese ha modificato il suo registro e ha cominciato ad essere decisivo. Nel 2025 è stato di certo il migliore dell’Inter, risultando decisivo in molte occasioni. Dalla doppietta in semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta alla doppietta in semifinale di Champions League contro il Barcellona.

DUE CLUB INTERESSATI – Il valore di Dumfries è altissimo, ma non per l’Inter. La società, per convincerlo al rinnovo, ha inserito una clausola rescissoria che parte da 20 e finisce a 30 milioni di euro entro il 15 luglio. Vale solo per i club dall’estero e sono due ad aver mostrato interesse. Il primo è il Barcellona, che però non ha fatto ancora passi concreti. Il secondo sarebbe l’Atletico Madrid, che lo ritiene una pedina importante per dare profondità alla manovra di Diego Simeone. Gli agenti del calciatore stanno valutando tutte le ipotesi, i Colchoneros potrebbero accelerare per portarlo presto a Madrid.