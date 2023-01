Dumfries come Skriniar? Il giocatore è ai ferri corti con la società – SI

Il futuro di Skriniar è già scritto, prima o poi sarà un nuovo giocatore del PSG. Anche Dumfries potrebbe salutare.

PREMIER LEAGUE – Nel servizio di Ivan Fusto per Sportitalia non si parla solo di Milan Skriniar: «Difficilmente Skriniar andrà via da Milano già a gennaio. Lo stesso Galtier avrebbe smentito un trasferimento in questa sessione. L’Inter avrà quindi altri sei mesi a disposizione per trovare un sostituto dello slovacco. Magari con il budget dalla cessione di Denzel Dumfries. L’olandese sarebbe ai ferri corti con l’intero ambiente. La Premier League resta la meta favorita». Magari non a gennaio, ma a giugno potrebbe verificarsi una vera e propria rivoluzione in casa Inter.