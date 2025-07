Dumfries, clausola a salire fino ad una data! I retroscena – SI

Denzel Dumfries ha una clausola rescissoria nel contratto valido fino al 2028 con l’Inter. Tancredi Palmeri, su Sportitalia, ha raccontato i retroscena della situazione.

IN USCITA? – Denzel Dumfries non è in uscita in casa Inter, ma potrebbero arrivare sirene importanti nelle prossime ore. Il calciatore ha un prezzo basso ed attrae l’attenzione dei top club europei. Tancredi Palmeri ha spiegato la situazione: «D’improvviso tutti hanno scoperto la notizia che il contratto di Dumfries contiene una clausola rescissoria valida fino al 15 luglio a salire dai 20 ai 30 milioni di euro ogni cinque giorni. Il valore del giocatore è di 70 milioni considerando il rendimento degli ultimi mesi. Lui è un top-ten degli esterni offensivi contando anche la nazionale. La clausola così bassa è stata concessa perché altrimenti sarebbe andato via a scadenza. Verrà esercitata o no? Mendes è un intermediario, non è un agente. Quando ci sono clausole rescissorie così basse le commissioni sono molto alte. C’è da dire che Lautaro Martinez non ce l’aveva con Dumfries. Ha fatto di tutto per recuperare, si è speso per la causa ed è rientrato per le ultime due partite. Magari il calciatore olandese può essersi risentito per le parole del capitano, ma non erano affatto riferite a lui».