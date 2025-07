Dumfries, clausola fa gola alle big europee! Inter, c’è anche il Barcellona

Denzel Dumfries è stato uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione dell’Inter. La sua clausola, di valore per nulla elevato rispetto ai costi che si vedono nel calcio attuale, alletta varie big. Tra queste anche il Barcellona.

LA NOTIZIA – Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter in estate? L’idea, ritenuta davvero poco plausibile fino a qualche ora fa, ha acquisito maggiore sostanza dopo la diffusione della notizia circa l’esistenza di una clausola da 25 milioni di euro – valida fino a metà luglio – inserita nel contratto dell’olandese. Un valore, quest’ultimo, che induce molte squadre di vertice del calcio europeo a considerare con serietà l’ipotesi di un possibile affondo in estate. 25 milioni per uno dei migliori esterni dell’ultima annata sono davvero poca cosa, considerando i prezzi che vengono abitualmente praticati nel contesto calcistico odierno. Tra le squadre che si sono interessate all’olandese vi è anche il Barcellona, che per il momento non è andata oltre un certo passaggio.

Dumfries tra clausola e permanenza all’Inter: la mossa del Barcellona

LO SCENARIO – Come riferito da Fabrizio Romano, per il momento il Barcellona si è limitato a mostrare interesse per il calciatore dell’Inter. Nulla di concreto o avanzato vi è stato fino a questo momento, come ribadito dal giornalista esperto di calciomercato. Ciò non significa, però, che i blaugrana – o un’altra big europea e internazionale – abbiano escluso di avanzare nei dialoghi con i nerazzurri per l’ingaggio dell’olandese. Dal canto suo, l’Inter si auspica di evitare una cessione fondata su presupposti non idilliaci dal punto di vista del rapporto costi/valore di mercato.