Dumfries, la clausola e una difficoltà del Barcellona. E l’Inter si guarda intorno!

Una delle notizie più importanti degli ultimi giorni è l’interesse del Barcellona per Denzel Dumfries e la clausola di 25 milioni di euro dell’Inter per il giocatore. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione, aggiungendo dettagli sul mercato in entrata dei nerazzurri.

LA CLAUSOLA – Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha lanciato gli ultimi aggiornamenti su Denzel Dumfries: «La clausola c’è, di circa 25 milioni di euro. Il Barcellona ha incassato il naufragio Nico Williams, a conferma che il club blaugrana ha qualche problema nel chiudere le operazioni perché ha seguito per una vita il calciatore, che poi ha rinnovato per dieci anni con l’Athletic Bilbao. Questo significa che è necessario presentarsi con quella somma precisa».

Da Dumfries a Ederson: le ultime sul mercato dell’Inter

L’INTERESSE – Alfredo Pedullà prosegue su Dumfries: «Sinceramente, a me la clausola di Dumfries sembra troppo bassa. È evidente che il Barcellona sia rimasto impressionato dalle due partite del centrocampista in Champions League. Con l’aria che tira, se per un esterno a sinistra il Club Brugge chiede 25 milioni, io credo che Dumfries ne possa valere 40».

IN ENTRATA – Alfredo Pedullà, infine, parla anche di uno degli obiettivi dei nerazzurri: «Quando si accosta Ederson all’Inter non si sbaglia, perché è un nome che piace. Ma se offri delle contropartite tecniche è possibile che l’Atalanta ti respinga. I bergamaschi vogliono soldi per poi scegliere in autonomia i profili. Tra l’altro, alla fine del Mondiale per Club può tornare alla carica l’Al Hilal di Inzaghi, senza dimenticare il Manchester United”».