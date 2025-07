Dumfries, fino a quando è valida la clausola dei 25 milioni? Barcellona prende tempo – Sky

Il futuro di Denzel Dumfries resta uno dei nodi aperti del mercato in casa Inter. L’esterno olandese è al centro di diversi interessamenti, ma il Barcellona, uno dei club accostati con maggiore insistenza, ha deciso di non approfondire per ora la trattativa.

CLAUSOLA ATTIVA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, i catalani si sarebbero informati sulla situazione contrattuale del giocatore, prendendo atto della presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida esclusivamente per l’estero e solo fino al 15 luglio. Una clausola che, almeno per il momento, non verrà esercitata. Il club spagnolo, alle prese con restrizioni legate al fair play finanziario, non considera prioritaria l’operazione e non sembra intenzionato a investire quella cifra in tempi così ristretti. La pista, dunque, si raffredda in attesa di possibili evoluzioni.

Inter prende tempo, ma Dumfries resta “incedibile”!

DETTAGLI – Dal canto suo, l’Inter osserva e aspetta, ma con una strategia chiara: dopo il 15 luglio, una volta scaduta la clausola, il club nerazzurro non si sentirà più vincolato a quella cifra. In caso di trattativa vera e propria, infatti, la base di partenza sarà decisamente superiore ai 25 milioni, considerato che Dumfries è un titolare nel giro della nazionale olandese e ha ancora mercato in Premier League e altrove. Il laterale è legato all’Inter da un contratto valido fino al 2026, rinnovato di recente, ma non è considerato incedibile. La società valuta ogni proposta e potrebbe lasciarlo partire davanti a un’offerta ritenuta congrua, utile per finanziare altri innesti sulle corsie laterali.