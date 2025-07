Dumfries, c’è chi lo manda al Barcellona e chi in Premier League (due club) – TS

Il futuro di Denzel Dumfries, vista la clausola rescissoria in scadenza entro la mezzanotte del 31 luglio, rimane tuttora in bilico. L’olandese piace al Barcellona, ma anche a due club della Premier League.

CORTEGGIATO – Questione di giorni e si capirà una volta per tutte anche il futuro di Denzel Dumfries. Entro la mezzanotte del 31 luglio, sarà valida la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, dopodiché il futuro del giocatore passerà esclusivamente in mano all’Inter. E a proposito della clausola, Piero Ausilio ne ha spiegato la necessità qualche giorno fa durante un evento in Toscana. Negli ultimi giorni, il colosso olandese si è voluto slegare dalla sua vecchia agenzia, per affidarsi alla famiglia. Infatti, adesso gli agenti del ragazzo sono il padre Boris e il fratello Donovan, che stanno sondando un po’ il mercato (Inter non proprio contentissima). E dalla Premier League, un noto intermediario inglese ha allacciato alcuni contatti. Qui ci sono due club che potrebbero affondare per Dumfries: il Newcastle in caso di addio di Livramento e l’Aston Villa di Emery e Monchi.

Dumfries spinto a Barcellona da Mendes e l’Inter dovrà attendere ancora 11 giorni

MENDES – Da non dimenticare sempre il Barcellona. Qui il potente agente portoghese, Jorge Mendes, forte dei legami con il club azulgrana sta spingendo affinché il giocatore possa vestire la maglia dei catalani. Ad Hansi Flick piace, ma ad oggi il Barcellona non ha le risorse economiche per andare a spendere 25 milioni di euro per l’olandese. Al 31 luglio mancano ancora 11 giorni e per i tifosi nerazzurri e la società saranno giorni di attesa.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira